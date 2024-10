Elkann, 'possiamo guardare al domani con fiducia'

"Come in tutti i momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello spirito Fiat: coraggio per superare le difficoltà, intraprendenza per costruire il futuro; senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati". Così John Elkann. "Conosciamo le sfide che abbiamo davanti ma sappiamo anche quanto è forte la passione che ci guida. Per questo sono convinto che possiamo guardare al domani con fiducia. Non solo per le nostre capacità professionali e manageriali, ma per lo spirito che ci anima e continua a guidarci"



