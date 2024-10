Distillati rari e etichette di nicchia all'asta da Bolaffi

Etichette di nicchia e bottiglie leggendarie, provenienti da selezionate cantine private, compongono il catalogo della prima asta dedicata esclusivamente ai distillati organizzata da Aste Bolaffi, domani alle 15 in modalità internet live.

L'asta sancisce ufficialmente l'indipendenza del dipartimento di Aste Bolaffi dedicato agli spirits, nato per soddisfare la richiesta crescente di distillati di pregio da parte di collezionisti e investitori. In precedenza accorpati ai vini pregiati, a partire da questo catalogo i distillati diventano protagonisti in autonomia di un'asta monografica.

Nel catalogo di 157 lotti, ai pregiati Macallan e Macallan-Glenlivet si affiancano imbottigliamenti particolari e rari, annate prestigiose o introvabili. Tra questi, due Laphroaig 10 Years Old (basi d'asta 5mila e 3mila euro), un Rum Demerara 1974 28 Years Old (base 2.500 euro), un Marseille 1921-2021 Pères Chartreaux in edizione limitata base 4mila euro) e bottiglie di Port Ellen e St. Magdalene, entrambi Silent Stills. Rarità sono un Talisker antecedente alla Seconda guerra mondiale (base d'asta 3mila euro) e un Pluscarden Valley del 1969-2009 (Silver Seal), edizione limitata in onore del primo allunaggio con la foto di Armstrong, Collins e Aldrin sull'etichetta (base 1.500 euro).

Ci sono inoltre lotti importati da Sestante, Co. Import, F.lli Rinaldi, Moon Import, ma anche da Di Chiano, Best, Mario Rossi, Donini, Zenith e altri introvabili. Tra questi, un set composto da quattro bottiglie di Clynelish 12 Years Old 57% vol.

imbottigliate negli anni '70 (8mila euro), un singolo Clynelish 23 Years Old 51,7% vol. imbottigliato per Nidaba (base 7.500 euro), e uno Springbank del 1972, 57% vol. "full proof" (base 5mila euro). Impreziosiscono il catalogo infine alcuni diversi lotti dei cosiddetti "Cristalli di Edimburgo", come un Pride of Strathspey del 1938 e un Macallan-Glenlivet degli Anni '40, oltre a numerose bottiglie della serie delle "dumpy bottle" di Cadenhead's e della serie "Connoisseur's Choice". Da segnalare una bottiglia di Tamdhu del 1926 importata da Giaccone (base 2.800 euro), di cui nel mondo sono conosciuti solo due esemplari.



