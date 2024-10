Cuneo e Alba unite a tavola, inaugura la Fiera del Marrone

La Fiera del Marrone di Cuneo ha celebrato la 25/a edizione con un'inaugurazione che precede il taglio del nastro previsto per venerdì mattina. In sala San Giovanni la sindaca Patrizia Manassero ha accolto il collega albese Alberto Gatto, insieme alla presidente e al direttore generale della Fiera del Tartufo Bianco d'Alba e al presidente dell'ente turismo albese, dando vita a un ideale gemellaggio tra il capoluogo e le Langhe e tra marrone e tartufo. "Due prodotti diversi che si radicano entrambi nella terra e nelle economie della nostra comunità - ha ricordato la sindaca -. La castagna e il tartufo sono stati il sostentamento di generazioni di cuneesi e albesi, punto di riferimento di un territorio. La tutela di entrambi è un investimento che le nostre comunità fanno per la tutela ambientale del futuro".

"Due eccellenze che uniscono territori diversi della nostra provincia, con la caratteristica di essere davvero prodotti naturali della terra" ha fatto eco il primo cittadino albese.





