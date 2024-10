Bici cargo venduta online a un prezzo stracciato, era rubata

Rubata in un cortile di Milano e rivenduta online su un portale di seconda mano ad un prezzo stracciato, a 250 euro al posto del valore di mercato di 4mila euro. È stato questo annuncio di vendita ad insospettire gli agenti della Polizia locale di Milano che sono riusciti così a recuperare la bici cargo rubata ad un ingegnere milanese, dal cortile del condominio a settembre.

Il proprietario, che aveva allertato subito la Polizia locale del furto fornendo descrizione e foto del mezzo, usava la bici cargo per portare in ufficio il suo cane di grossa taglia che non vuole restare a casa da solo.

Una volta individuato l'annuncio online il proprietario della cargo bike, assistito e su indicazione degli agenti, ha contattato il numero indicato sulla scheda e ha fissato un incontro con i presunti ricettatori fingendosi interessato all'acquisto. All'appuntamento, avvenuto nella periferia ovest di Milano, si sono presentati gli agenti che, dopo essersi qualificati, hanno identificato i due soggetti, entrambi residenti in Piemonte, che erano arrivati a Milano servendosi di un furgone nel quale avevano caricato il velocipede.

I due, 36 e 41 anni, con diversi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e detenzione di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. La bici cargo è stata immediatamente riconsegnata ai due proprietari, l'ingegnere e il suo cane, tornati a casa insieme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA