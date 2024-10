Bici a 100 bambine indiane per andare a scuola, raccolta fondi

Da Torino a Milano Marittima in bici per raccogliere fondi per un progetto di solidarietà, il dono di 100 biciclette per andare a scuola ad altrettante bambine indiane, come simbolo di libertà. E' la nuova iniziativa dal titolo 'Trip to MIMA', che vede protagonisti Edi Righi e Cristiano Bilucaglia, vertici rispettivamente di 'Bechildren Onlus' e 'uBroker Spa'. Un'altra azione benefica dopo il successo di quelle fondate sul binomio sport e tutela dei minori del 2020 e 2023, intitolate rispettivamente 'Trip to Trieste' e 'Trip to Parma'.

Lungo il percorso, Righi e Bilucaglia promuoveranno percorso la raccolta fondi per il donno alle piccole indiane residenti nelle aree rurali dei distretti Dindigul e Pudukkottai nello stato del Tamil Nadu, nell'ambito del progetto formativo 'In classe con la bici'.

"Vogliamo garantire l'accesso all'istruzione primaria e secondaria delle giovani donne delle flange più umili della società indiana ancora considerate 'intoccabili' sebbene il sistema delle caste sia stato formalmente abolito. - spiegano Righi e Bilucaglia - Le poche fortunate che vanno a scuola devono spesso percorrere lunghe distanze a piedi. Anche fino a 20 km fra andata e ritorno. Lo stock di due ruote che verrà donato, corredato ognuno da relativo kit di riparazione, permetterà alle bambine di raggiungere la scuola facilmente e in sicurezza".

La raccolta fondi è possibile anche sulla piattaforma 'Gofundme'.



