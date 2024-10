Alba, creata la fragranza olfattiva di tartufi bianchi e Langhe

Nasce 'Bianco d'Alba', il primo marchio olfattivo dedicato alla Fiera internazionale del Tartufo bianco. La fragranza esclusiva è stata ideata - spiegano l'Ente Fiera e Euthalia Fragrances e Round - per "rappresentare non solo l'eleganza e la raffinatezza del Tartufo Bianco d'Alba, eccellenza mondiale e simbolo del territorio, ma anche i sentori delle Langhe, e dei suoi straordinari profumi del sottobosco che rendono unica questa terra".

La novità è stata annunciata nella prima settimana piena della Fiera, inaugurata venerdì scorso. "Il Tuber magnatum Pico è certamente uno dei più preziosi prodotti che offre la terra e uno straordinario ingrediente per impreziosire le ricette della tradizione enogastronomica di queste colline. - commenta Liliana Allena, presidente della Fiera internazionale del Tartufo di Alba - Ma è molto di più: è un'icona, è poesia, è fascino e mistero. Sensazioni ed emozioni che vengono in prima battuta attivate a livello olfattivo, magistralmente riprodotte nella fragranza di Bianco d'Alba".

Martino Gacvazzi, ceo di Euthalia Fragrances e Round, spiega: "Creare una fragranza per celebrare il Tartufo Bianco d'Alba, un gioiello naturale che tutto il mondo ci invidia, è stato un progetto entusiasmante e complesso. Abbiamo lavorato a lungo per creare una fragranza che non si limitasse a richiamare il profumo del tartufo, ma che potesse trasmettere l'anima delle Langhe: i profumi del sottobosco, la ricchezza olfattiva del territorio e il suo legame con la natura".



