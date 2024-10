Al Mauto la Formula 1 in diretta su maxischermo, 20 e 27 ottobre

Per le prossime due gare del campionato di Formula 1, in programma domenica 20 ottobre, Gp degli Stati Uniti d'America, e domenica 27 ottobre, Gp del Messico, trasmesse in orario serale alle 21, il Mauto seguirà aperture straordinarie per le proiezioni in diretta sul maxischermo nella Piazza del Museo con il commento live di giornalisti, opinionisti e piloti: il percorso resterà aperto fino alle 20.30 (ultimo ingresso alle 19.30) e la Piazza sarà aperta fino a fine gara. L'ingresso è libero e gratuito, con prenotazione online e i visitatori potranno seguirle comodamente seduti su poltrone sportive Sparco.

Il 3 novembre infine, in concomitanza con il Gran Premio del Brasile, che si disputa alle 18 sul circuito di Interlagos dove Senna nel 1991 conquistò una delle sue vittorie più iconiche, si terrà il finissage di Ayrton Senna Forever. Un evento speciale dedicato agli appassionati delle corse, che rappresenta un'occasione unica per rendere omaggio a uno dei piloti più amati della storia e che celebra al contempo il successo della mostra più visitata di sempre del museo. La gara sarà trasmessa con la partecipazione e i commenti di Benedetto Camerana, presidente del Mauto, affiancato da Carlo Vallarino Gancia, figura di spicco del motorsport, cresciuto accanto a leggendari piloti come Emerson Fittipaldi, Carlos Pace e Nelson Piquet, e gestore della fabbrica di go-kart che svolse un ruolo cruciale nel lancio della carriera di Ayrton Senna.



