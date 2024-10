Giocattoli d'epoca all'asta da Bolaffi a Torino

Giocattoli d'epoca in latta, vecchi modellini in pressofusione e treni elettrici: sono 370 i lotti protagonisti dell'asta di giocattoli organizzata per il 22 ottobre alle 14.30 in modalità internet live sul sito di Aste Bolaffi, per la gioia di collezionisti e appassionati di storia del giocattolo.

Di grande rilievo sono quattro modellini realizzati dal celebre artigiano torinese Piergiorgio Bellucco, considerati vere e proprie opere d'arte: la Norton Commando base 800 euro), la Ferrari Enzo (base 1.850 euro), la Lancia Aurelia B-20 (base 1.700 euro) e l'aereo Reggiane Re 2005 Sagittario della Regia Aeronautica 1943 (base 1.600 euro).

Per i giocattoli d'epoca, il catalogo vanta numerosi altri esemplari made in Italy, tra cui articoli realizzati dagli anni Trenta ai Sessanta dalla società Ingap (Industria nazionale giocattoli automatici Padova), fondata dopo la prima guerra mondiale: modellini, come una Balilla e alcuni camion con rimorchio, che rappresentano un autentico viaggio nel tempo.

Nell'ambito del modellismo in scala 1/43, si segnalano le iconiche riproduzioni di marchi come Dinky Toys, Corgi Toys - tra le tante l'Aston Martin di James Bond degli anni Sessanta - Mercury, Solido e altri ancora, molte delle quali corredate dalle rare scatole originali, un valore aggiunto dai punti di vista collezionistico e storico.



