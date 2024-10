Colonna vertebrale, al Koelliker incontro pubblico con esperti

In occasione del World Spine Day, l'Ospedale Koelliker di Torino organizza, mercoledì 16 ottobre alle ore 18, un incontro gratuito e aperto a tutti dedicato alla prevenzione delle patologie della colonna vertebrale con il dottor Antonio Bruno, responsabile dell'unità operativa di Chirurgia Vertebrale dell'ospedale Koelliker, e il dottor Andrea Vecchi. neurochirurgo dello stesso ospedale. Per prenotare scrivere a: eventi@osp-koelliger.it Il titolo dell'incontro è 'Move your spine' e durante l'incontro saranno forniti a tutti i partecipanti una sintesi informativa sulle più comuni malattie della colonna vertebrale, consigli sulla prevenzione e cenni sulle più moderne possibilità di cura.

Facendo riferimento ai dati del sito ufficiale del World Spine Day (https://www.worldspineday.org/), nel 2020 il mal di schiena lombare ha colpito 619 milioni di persone in tutto il mondo e si stima che entro il 2050 il numero di casi arriverà a 843 milioni a causa dell'espansione della popolazione e dell'invecchiamento. Questa patologia è la principale causa di disabilità nel mondo, può manifestarsi a qualsiasi età, anche se il maggior numero di casi si verifica tra i 50 e 55 anni.

"La cura delle malattie della colonna - spiega il dottor Bruno - richiede un approccio altamente personalizzato che tiene conto non solo delle caratteristiche della patologia in sé ma anche le peculiarità del paziente, le sue abitudini e le sue richieste.

Le regole di prevenzione valgono per tutti. E' vero che non si cura la stenoinstabilità lombare né con la fisioterapia né la si evita con la prevenzione, ma quando operiamo una persona attiva, non sarcopenica e che partecipa alla cura, i risultati sono esponenzialmente migliori".



