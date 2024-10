Ciclista cade in un sentiero, salvato dal soccorso alpino

I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti questo pomeriggio a Pino Torinese (Torino) dove un mountainbiker si è infortunato mentre percorreva un sentiero, nella zona di via Colli, sulla strada panoramica tra Pino e Superga Il ciclista cadendo si è procurato una sospetta frattura a un femore ed è finito in un corso d'acqua con l'impossibilità di muoversi.

Altri tre persone in mountainbike hanno sentito le sue urla e hanno raggiunto l'uomo chiamando subito i soccorsi. Sul posto sono giunti un'autoambulanza, una squadra a terra, che ha trasportato l'infortunato a piedi fino all'eliambulanza che lo ha trasferito in ospedale.



