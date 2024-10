Bergesio (U.I.), Piemonte in linea con sviluppo energie pulite

"Puntare sulle energie rinnovabili non è solo una necessità per tutelare l'ambiente, ma anche un'opportunità di sviluppo e di competitività industriale per il Piemonte". Lo ha affermato il presidente del gruppo Energia dell'Unione Industriali di Torino, Giuseppe Bergesio, nel corso dell'incontro 'Scenari energetici 2025', organizzato dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino.

L'appuntamento ha coinvolto l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine degli Ingegneri di Torino e la Confservizi del Piemonte e della Valle d' Aosta.

"Più puntiamo sulle rinnovabili - ha affermato Bergesio - meno sorprese avremo sui costi dell'energia. I metri cubi di gas consumati non sono sotto il nostro controllo, c'è incertezza negli approvvigionamenti a fronte della instabilità geopolitica internazionale che può riflettersi nei prezzi".

Il Piemonte "comunque è in linea con gli obiettivi di sviluppo delle energie 'pulite', in particolare per la fonte idroelettrica - ha proseguito Bergesio - e se in Italia nel 2022 si fosse rovesciato il rapporto fra rinnovabili ed energie fossili, che è del 35% contro il 65%, non avremmo avuto la crisi".

Delle opportunità per le aziende dalla 'Transizione 5.0' ha parlato Paola Aglietta, dell'Ordine dei Commercialisti: "Vi sono incentivi sotto forma di credito di imposta interessanti - ha affermato - ma i tempi sono brevi, perché bisogna fare gli investimenti orientati al risparmio energetico entro il 2025.

Ci sono strumenti di autoproduzione di energia rinnovabile, come le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e i Gac (Gruppi di autoconsumo collettivo), - ha aggiunto Aglietta - che consentono alle aziende non solo di risparmiare, ma anche di condividere i benefici ambientali ed economici con la collettività in un'ottica di responsabilità sociale dell'impresa"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA