Spacciavano davanti alle scuole, arrestati presunti pusher

Avevano appena venduto delle dosi di crack a due clienti proprio davanti a dalle scuole, dove erano in corso le lezioni: due uomini di origine centrafricana sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Borgo San Salvario a Torino, nelle vicinanze dell' aiuola Ginzburg. Si tratta di un giovane di 20 anni, gabonese, e di un altro giovane che inizialmente aveva dichiarato di essere minorenne, ma che da accertamenti è risultato avesse già raggiunto la maggiore età.

Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con l'aggravante di avere commesso il reato nelle immediate vicinanze di istituti scolastici.

I carabinieri della compagnia San Carlo invece hanno arrestato un giovane di 29 anni responsabile secondo gli investigatori di rapina impropria. A subirla è stato un ragazzo di 20 anni che si è visto strappare dal collo la collanina d'oro mentre trascorreva la serata in una discoteca del centro. Nel tentativo di recuperare la refurtiva, il ventenne è stato scaraventato a terra dall'autore della rapina, poi bloccato da personale della sicurezza del locale e dai militari dell'Arma subito intervenuti. Nel corso della perquisizione, il 29enne è stato inoltre trovato in possesso di una dose di cocaina, poi sottoposta a sequestro amministrativo.



