Rocky The Musical in prima nazionale all'Alfieri di Torino

Pierpaolo Pretelli interpreta Rocky Balboa nell'omonimo Rocky The Musical, in prima nazionale al Teatro Alfieri di Torino dal 18 al 27 ottobre 2024. Con orchestra dal vivo, lo spettacolo è prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment, in collaborazione con Music Theatre International e con la regia di Luciano Cannito. Ispirato all'omonima pellicola, vincitore del premio Oscar come miglior film, il Rocky The Musical di Pierpaolo Pretelli regalerà una veste nuova dell'iconico personaggio, che ambisce alla vittoria del titolo mondiale, affrontando non pochi ostacoli dentro e fuori dal ring. La storia di Rocky si intreccia a quella di Adriana, interpretata da Giulia Ottonello, con la quale sboccia un amore profondo, che diventa la vera forza del protagonista.

Il libretto è curato dal pluripremiato Tony Thomas Meehan - adattamento della sceneggiatura nominata all'Oscar di Sylvester Stallone, che figura tra gli autori dello spettacolo - le canzoni, la musica e le liriche di Lyhn Ahrens e Stephen Flaherty - vincitori del Tony Award e candidati all'Oscar - e i temi del film firmati da Bill Conti. A rendere il tutto ancora più spettacolare sono le scenografie di Italo Grassi che dal ring fino ai vicoli di Philadelphia creano un'atmosfera suggestiva immergendo lo spettatore nell'immaginario americano.

I costumi di Veronica Iozzi e le luci disegnate da Valerio Tiberi, contribuiscono inoltre alla creazione di un'esperienza immersiva ed emozionante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA