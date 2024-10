Nati per leggere, sedicesima edizione del premio per l'infanzia

Ha preso il via la sedicesima edizione del Premio nazionale Nati per Leggere, riconoscimento che premia la migliore produzione editoriale per l'infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia.

Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte, il premio è realizzato in sodalizio con la Fondazione Circolo dei lettori, la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro, il Coordinamento nazionale Nati per Leggere (formato da Associazione italiana biblioteche, Associazione culturale pediatri e Centro per la salute del bambino onlus) e la rivista LiBeR. Sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, ha ricevuto una medaglia della Presidenza della Repubblica italiana.

Organo garante del premio, il comitato promotore elegge ogni anno una giuria composita per età, provenienza e competenze professionali. La giuria è guidata dal presidente Franco Fornaroli, già presidente di Ibby Italia e bibliotecario. Katia Rossi, bibliotecaria per l'infanzia nella biblioteca di Verbania, referente del progetto Nati per Leggere per il sistema bibliotecario del Vco e componente dell'Osservatorio editoriale Nati per Leggere, si riconferma vicepresidente. Per la sedicesima edizione dl premio in giuria ci sono inoltre Carla De Santis, Marco Debernardi, Anna Lia Galardini, Daniela Iacobello, Federica Mantellassi, Annapaola Peddis, Anna Riva e Viviana Urban.

Il premio si compone di diverse sezioni, dedicate a case editrici, biblioteche e pediatri: Nascere con i libri, Crescere con i libri, Reti di libri e Pasquale Causa. La scadenza di presentazione delle candidature è venerdì 31 gennaio 2025.





