La saga di Ulysses Moore continua, 'I mondi alla fine del mondo'

A vent'anni dalla prima pubblicazione, sarà in libreria da domani un nuovo capitolo che racconta le origini di Ulysses Moore, il ragazzino che rinuncerebbe volentieri al prestigioso collegio di Eton per restare a giocare con gli amici nelle strade di Londra. A Torino si terrà proprio domani la prima tappa del tour di presentazioni dedicato al nuovo libro e alla saga, "I mondi alla fine del mondo", 384 pagine, editore Piemme.

Ulysses Moore ha undici anni e nella sua Londra vorrebbe esplorare edifici in rovina, lanciarsi con i carretti di legno fin dentro il Tamigi, trovare il coraggio di dire quello che prova a sua cugina Daffodille. Viene mandato invece dai nonni da un oscuro professore che gli farà lezione nei mesi a venire.

C'è un imprevisto, però: non solo il professore aveva già dato lezioni a sua madre, quando era viva, ma conosce alcuni segreti della famiglia Moore, dei suoi antenati e di una casa perduta chiamata Villa Argo, da cui provengono storie che sembrano avere a che fare con la parte invisibile del mondo.

La figura di Ulysses Moore e la sua residenza, Villa Argo, sono protette da una fitta coltre di immaginazione. Il suo unico canale con la realtà è lo scrittore Pierdomenico Baccalario, al quale giungono, per vie traverse e misteriose, gran parte dei suoi scritti. Di recente ha ritrovato in un cassetto di una scrivania acquistata da un piccolo rigattiere di Reading questo primo manoscritto del celebre Ulysses Moore e non vede l'ora di raccontare ancora la sua storia ai nuovi lettori.



