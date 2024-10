I mercatini di Natale più romantici d'Europa sono nell'Astigiano

Dal 16 novembre al 22 dicembre, Govone, Asti e San Damiano d'Asti ospiteranno il "Magico Paese di Natale", un evento giunto alla diciottesima edizione, che ha conquistato un importante riconoscimento: European Best Destinations lo ha premiato come il mercatino di Natale "più romantico d'Europa" per il 2024.Il Magico Paese di Natale, inoltre, si è posizionato settimo in classifica tra i mercatini natalizi più importanti d'Europa e primo tra quelli italiani.

L'evento si svolge in un territorio, quello delle Langhe, Roero e Monferrato, che si conferma come uno dei fiori all'occhiello per weekend romantici e gite fuori porta nel periodo invernale. I dati dell'ente turismo Langhe Monferrato e Roero, mostrano un'importante crescita rispetto ai flussi turistici di questo territorio: nel novembre 2023, le persone che hanno pernottato nel territorio sono state 66.361, con un incremento dell'11,35% rispetto al 2022. Anche le presenze sono aumentate in modo significativo, arrivando a 175.812 (+61,73%).

A dicembre 2023 invece i pernottamenti sono stati 38.039, con un aumento del 12,09% rispetto al 2022, mentre le presenze sono state 119.936 (+91,71%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA