Gianfelice Facchetti ricorda il Grande Torino a teatro a Milano

Scarpe, abbigliamento da gioco, una tuta, una fascia da capitano: Gianfelice Facchetti parte da quanto recuperato nelle valigie tra i rottami dell'aereo Fiat G.212 che il 4 maggio 1949 si schiantò su Superga per raccontare il Grande Torino, in uno spettacolo che debutterà il 22 ottobre al Teatro della Cooperativa di Milano.

Dopo aver realizzato un podcast, il regista e attore milanese porta in scena la tragedia degli 'Invincibili' per chiudere la sua trilogia dedicata al calcio raccontando "le radici e i protagonisti di una pagina di storia rimasta incollata alla memoria".

Con l'aiuto di Marco Bonetto per i testi e con le musiche degli Slide Pistons, Facchetti racconta una serie di cartoline che non solo ricordano gli straordinari protagonisti di una squadra che vinse 5 scudetti di fila e che rappresentava di fatto la nazionale italiana, ma descrivono anche l'Italia del dopoguerra perchè "la favola tragica dei ragazzi in maglia granata, parla dei sogni infranti di una generazione che dopo la seconda guerra Mondiale si era rimboccata le maniche e aveva cercato di riprendersi la vita in mille maniere diverse".

'Il Grande Torino: Una cartolina da un Paese diverso' resterà in scena al Teatro della Cooperativa fino al 31 ottobre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA