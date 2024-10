Festival di Cultura Classica, la 26/a edizione al Teatro Erba

Con la conferenza-spettacolo 'Ciò che uno ama', dedicata ai rivoluzionari poeti lirici greci, mercoledì 16 ottobre (ingresso gratuito, con biglietto al sito www.torinospettacoli.it) si apre la 26/a edizione del Festival di Cultura Classica, in scena al Teatro Erba di Torino.

Nato da un progetto culturale di Germana Erba e Pierpaolo Fornaro e artistico di Adriana Innocenti e Piero Nuti, è sviluppato da Torino Spettacoli. Si tiene fino al 5 novembre.

L'omaggio inaugurale è al maestro Piero Nuti, grande divulgatore della cultura classica antica, il Festival si sviluppa poi nel solco di quattro straordinari autori: Molière, Plauto, Euripide e Cicerone.

Anche questa edizione si caratterizza per l'iniziativa 'Ospiti di Ariana', giunta al al sesto anno, rivolta alle categorie meno favorite, con fascia Isee inferiore a 15mila euro annui per nucleo familiare. A loro verranno destinati 30 abbonamenti a 2 titoli a scelta dal cartellone del Festival di Cultura Classica.



