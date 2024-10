Fabbriche aperte Piemonte, dal 24 al 26 ottobre quinta edizione

La Regione Piemonte organizza la quinta edizione di "Fabbriche aperte Piemonte", che permette al grande pubblico di visitare gratuitamente i luoghi della produzione industriale del territorio, aperti straordinariamente per l'occasione. Sono più di 130 gli stabilimenti che apriranno le loro porte il 24, 25 e 26 ottobre, dopo che nell'edizione del 2023 oltre 8.000 persone hanno potuto partecipare, decretando un successo crescente, visitando anche aziende che hanno fatto la storia dell'impresa italiana "Fabbriche aperte - commenta l'assessore allo sviluppo e attività produttive Andrea Tronzano - è un fiore all'occhiello della Regione Piemonte mette in contatto persone e aziende e apre le porte degli stabilimenti per mettere in evidenza il valore di chi crea impresa. Nelle passate edizioni abbiamo constatato un interesse crescente e sono felice che il numero delle aziende in questa edizione si sia incrementato. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro patrimonio di saperi e di fare imprese".

Per chi volesse prenotare la visita, il sito https://www.fabbricheapertepiemonte.it/ è disponibile dalla tarda mattinata di oggi.



