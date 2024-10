'ClocharDomus', 43 artisti raccontano la vita dei senzatetto

Apre domani alle ore 17, a Torino, la mostra 'ClocharDomus', una collettiva di 43 artisti dedicata al mondo dei clochard. Nata da un'idea di Raffaele Palma per il Caus (il Centro Arti Umoristiche e Satiriche quest'anno ha compiuto quarant'anni di attività), è la quarta esposizione artistica dedicata ai senzatetto. Gli artisti si sono ispirati agli oggetti di uso quotidiano e ai pochi affetti (perlopiù cani o gatti) che circondano gli 'invisibili' nella loro quotidiana vita su strada.

La mostra è aperta al pubblico presso la Galleria Umberto I in Piazza della Repubblica (Porta Palazzo) da martedì 15 ottobre a domenica 3 novembre 2024. Gli orari: dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 23,30; domenica dalle 9,30 alle 20,00; l'ingresso gratuito.

Le opere, realizzate in acrilico se con formato 1 metro per 1 metro, sono tutte ispirate dal vero, osservando cioè l'habitat dei clochard su marciapiedi, sulle panche dei giardini o in fila alle mense del povero.

La mostra "non si prefigge alcuna iniziativa benefica nei confronti dei senza fissa dimora, - precisano gli organizzatori - ma ha il solo scopo di sensibilizzare in primis l'apparato pubblico e poi ogni singolo cittadino nell'aiuto verso gli invisibili che a breve dovranno affrontare la stagione più fredda dell'anno".



