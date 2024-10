Portici di carta, 17/a edizione conferma gradimento rassegna

Si è conclusa "con un successo di pubblico e partecipazione, con un tutto esaurito per molti incontri, laboratori e iniziative in programma" - come commentano gli organizzatori - la 17/a edizione di Portici di Carta, che si è tenuta nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, con un'anteprima venerdì 11.

Oltre 120 gli appuntamenti (tutti a ingresso gratuito), 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro torinese, grazie alla presenza 68 librerie, 62 case editrici e 41 espositori.

Una 'coda' della rassegna è in agenda venerdì 18 ottobre alle ore 18.30 alle Gallerie d'Italia - Torino di Intesa Sanpaolo, ospite Paula Hawkins, l'autrice del bestseller 'La ragazza del treno', scrittrice con 28 milioni di copie dei suoi libri vendute nel mondo, in 50 paesi), che presenterà la sua nuova opera, 'L'ora blu', edita da Piemme, in dialogo con la giornalista Alessandra Tedesco.

Tra i titoli che hanno riscosso maggior successo di vendita a Portici di Carta, sul tema del conflitto in Medio Oriente, 'Il suicidio di Israele' (Laterza) di Anna Foa, 'Gaza. Odio e amore per Israele' di Gad Lerner (Feltrinelli), 'Il gelso di Gerusalemme' (Feltrinelli) di Paola Caridi.



