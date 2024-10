Federica Pellegrini e il coraggio, sold out a 'Women in Coffee'

Villa della Regina ha ospitato oggi a Torino, "Il Coraggio di..: riflessioni sul talento e la resilienza femminile", organizzato nell'ambito di 'Women in Coffee', il progetto solidale di Caffè Vergnano. Ospite d'eccezione la pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini, dal 2023 legata al 'sogno in rosa' di Caffè Vergnano.

"Sono molto soddisfatta della partecipazione a questo evento, che ha raggiunto il sold out in pochi giorni dimostrando un forte coinvolgimento - commenta Carolina Vergnano, fondatrice di 'Women in Coffee' e ceo di Caffè Vergnano - Il coraggio è un tema che mi sta molto a cuore, per questo la scelta di dedicargli un'intera giornata affidandoci anche al prezioso contributo di ospiti eccezionali".

Federica Pellegrini ha raccontato come, nella sua carriera, le ore che separavano la semifinale dalla finale fossero tra le più difficili da gestire. "È in quel giorno maledetto che sei da sola con le tue sensazioni, i tuoi pensieri. - ha raccontato - È lì che serve il vero coraggio. Quando finalmente arrivi sul blocco di partenza, dici: 'Ok, ci siamo, finalmente'. Ma fino a quel momento, la sfida è con te stessa" Federica Pellegrini ha anche parlato di come abbia spesso incontrato mancanza di riconoscenza e attacchi. "Mi è capitato più volte di ricevere critiche ingiustificate, spesso da parte di colleghi maschi, e questo mi ha fatto riflettere sul peso che ancora ha il genere in certi ambienti. Essere una donna di successo può scatenare reazioni aggressive, ma ho imparato a superarle e andare avanti."



