Ucciso nel Milanese, fermato 19enne che si era costituito

È stato posto in stato di fermo il 19enne (e non 18enne come si era saputo in un primo momento) che si è costituito ad Alessandria in relazione all'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata a Rozzano (Milano). Ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato (non lo stesso della vittima). Lo hanno confermato i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che conducono le indagini coordinate dalla pm Letizia Mocciaro che lo ha interrogato in serata.



