Ritardi sulla linea ferroviaria Torino-Milano, persona investita

È stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Milano, tra le stazioni di Torino Porta Susa e Torino Stura, a causa di un incidente avvenuto questa mattina. Una persona, infatti, è stata investita da un convoglio. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco. Si sta procedendo con i rilievi.

Per quanto riguarda il nodo ferroviario sono previsti ritardi sulla linea.

Gli agenti della polfer sta indagando su quanto successo accaduto, ma secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un gesto volontario.

In attesa degli accertamenti i treni regionali e ad Alta velocità stanno subendo forti rallentamenti, come comunicato anche da Trenitalia. Al momento sono fermi i Frecciarossa in arrivo da Battipaglia, Napoli, Roma e Venezia, più uno in partenza da Torino e diretto a Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA