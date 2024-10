Casale, premio alla carriera a Domenico Marocchino

Premio speciale alla carriera conferito a Casale Monferrato a Domenico Marocchino, storico campione di Juventus, Cremonese, Atalanta, Sampdoria e Bologna. La cerimonia si è tenuta al Liceo Sportivo 'Sobrero'.

Nella squadra della città piemontese esordì da professionista e, in seguito, concluse la carriera.

Il riconoscimento gli è stato assegnato dall'associazione Don Dante Caprioglio, in memoria - come ha sottolineato il sindaco Emanuele Capra - del preside del Collegio San Carlo. Consegnate anche 2 borse di studio ad altrettanti ragazzi del 'Sobrero'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA