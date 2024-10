Asm-Iren, inaugurata torre pensile di Alice Castello

Un evento aperto a tutti ha sancito la restituzione alla cittadinanza della torre pensile di Alice Castello dopo la conclusione dei lavori di risanamento e messa in sicurezza realizzati da Asm Vercelli, società del gruppo Iren. Gli interventi hanno compreso la messa in sicurezza della struttura, alta complessivamente 36 metri e con una capacità di 150 metri cubi d'acqua, oltre a importanti lavori di ripristino, per rinforzare e risanare il complesso strutturale, e al completo rinnovo dell'impiantistica idraulica, che garantirà la massima efficienza e integrazione con il servizio idrico. Il serbatoio è stato a sua volta oggetto di interventi specifici. Nell'ottica di una piena integrazione con il contesto urbano circostante e di valorizzazione dell'opera stessa, la tinteggiatura è stata realizzata con modo da mitigarne l'impatto visivo, e, parallelamente, il rinnovamento del sistema di illuminazione ha previsto l'installazione di un impianto con apparecchiature a led in quadricromia.

Erano presenti all'iniziativa il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino e il sindaco di Alice Castello, Luigi Bondonno. Presenti per Asm Vercelli il presidente, Daniele Baglione, e l'Ad Paolo Torassa. La torre pensile di Alice Castello, realizzata negli anni '50 e parte dell'acquedotto a servizio del territorio comunale, ha visto un investimento complessivo di oltre 600mila euro, interamente sostenuto da Asm.





