A Sauze d'Oulx una masterclass fotografica dedicata al foliage

Con l'arrivo dell'autunno è tempo di foliage e a Sauze d'Oulx, nel Torinese, verrà ospitata, sabato 19 ottobre, 'Foliage a Sauze d'Oulx'.

Si tratta di una masterclass fotografica per imparare i segreti, grazie al supporto di fotografi professionisti, per immortalare al meglio il foliage. Il ritrovo è alle 9 all'Ufficio del Turismo, in viale Genevris.

La giornata inizierà in aula con il briefing con il fotografo per gli accorgimenti tecnici e consigli per fotografare la natura autunnale. A seguire l'escursione in compagnia delle Guide Valdisusa del 'Total Team' lungo i percorsi che si intersecano nel bosco di larici per catturare le immagini più suggestive. La giornata si concluderà in aula per commentare le foto scattate durante la giornata. È previsto pranzo al sacco o tappa in rifugio, non compreso nel prezzo della masterclass che è di 35 euro a persona, con un acconto di 10 euro alla prenotazione.

"L'autunno è una stagione che ci riserva sempre uno spettacolo di colori. Il foliage nei nostri lariceti è qualcosa di emozionante - commenta l'assessore al Turismo di Sauze d'Oulx Davide Allemand - Ecco allora che questa iniziativa volta a dare suggerimenti su come portarsi a casa foto ancor più belle ci trova perfettamente allineati sia per andare nella direzione della destagionalizzazione e quindi offrire ai turisti una bella montagna anche d'autunno, sia perché permetterà ai partecipanti di conoscere meglio il nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA