Torino al centro dell'Additive Manufacturing per Made in Italy

Mics - Made in Italy Circolare e Sostenibile, partenariato esteso finanziato dal Mur (Ministero dell'Università e della Ricerca), e Thales Alenia Space - joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) - si incontrano a Torino per discutere lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e sviluppo legati all'area tematica dello Spoke 6, dal titolo "La manifattura additiva come fattore dirompente della Twin Transition". L'incontro, organizzato nella sede di Thales Alenia Space, è "un'importante occasione di confronto per analizzare i progressi e definire strategie volte a raggiungere l'ambizioso obiettivo di trasformare radicalmente il settore dell'Additive Manufacturing, rendendolo una tecnologia abilitante per le imprese del Made in Italy in vista della twin transition energetica e digitale".

Oltre ai 15 partner, tra cui 9 aziende di rilievo, sono coinvolti più di 170 ricercatori provenienti sia dal mondo accademico sia da quello industriale, a testimonianza della natura interdisciplinare e collaborativa del progetto. Tra questi ricercatori, 84 sono nuovi talenti reclutati specificamente per i progetti in corso. Il 42% di questi nuovi assunti è rappresentato da donne, mentre il 33% dei ricercatori proviene da sedi nel Sud Italia, un dato che evidenzia l'impegno del progetto nel promuovere inclusione territoriale e lo sviluppo di competenze in tutto il Paese.



