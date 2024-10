Salmistraro prima donna alla guida dei pensionati Cisl

Con 47 voti su 50, Tiziana Salmistraro, è stata eletta nuova segretaria generale Fnp Cisl Area metropolitana Torino dal consiglio generale territoriale che si è riunito alla presenza della segretaria nazionale dei Pensionati Cisl, Anna Maria Foresi, e del segretario generale Piemonte, Alessio Ferraris.

Salmistraro, prima donna al vertice della federazione dei Pensionati Cisl Torino, che conta circa 30 mila iscritti, succede ad Agostino Demichelis. Gli altri due componenti della Segreteria Fnp Cisl Torino sono Aniello D'Auria, riconfermato nell'incarico, e il nuovo entrato, Pietro Accogli. Prende il posto di Agostino Demichelis, per tre anni e mezzo alla guida della federazione.

Tiziana Salmistraro, classe 1951, biellese di nascita ma pinerolese di adozione, inizia la sua attività sindacale come delegata Fim all'Indesit di None e dopo alcuni anni a Roma, come operatrice nazionale Fim del settore elettrodomestici, rientra a Pinerolo. In seguito si occupa per diversi anni della gestione di una cooperativa sociale fino a quando matura l'idea di proseguire nella cooperazione internazionale. Nel 1993 inizia il rapporto con Iscos (Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo), promosso dalla Cisl, durato fino alla pensione che arriva nel 2012. Salmistraro inizia quindi il suo percorso sindacale all'interno della Fnp Cisl. "Registriamo un disagio nella società molto preoccupante. L'aumento della povertà ha portato le fasce più deboli a trascurare la salute a causa delle lunghe liste di attesa e a dover scegliere tra curarsi o alimentarsi. Rilanceremo la contrattazione sociale, insieme alla confederazione, per affrontare i nuovi bisogni e la realizzazione delle case e ospedali di comunità, come definite nel Pnrr", ha spiegato dopo l'elezione.



