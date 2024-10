Lavori sul Colle dell'Assietta dopo crollo di muro di sostegno

Sarà ricostruito prima dell'inizio della stagione invernale il muro di sostegno crollato per le abbondanti piogge alla fine dell'estate, sulla strada provinciale 173 del Colle dell'Assietta, al chilometro 29+300, che collega il Pian dell'Alpe di Usseaux a Sestriere. Il crollo aveva portato al restringimento della carreggiata. La ha reso noto Città Metropolitana di Torino.

Al termine della ricostruzione verrà ripristinato il piano viabile. Rimane invece transitabile come previsto sino al 31 ottobre il restante tratto della sp 173 compreso tra il chilometro 33+150 (bivio con strada comunale di Balboutet in località Pian dell'Alpe) e il chilometro 35+090 (incrocio con la Provinciale 172 del Colle delle Finestre).



