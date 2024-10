'La linea del silenzio', storia di famiglia e lotta armata

Sarà presentato lunedì 14 ottobre alle 9.30 il libro "La linea del silenzio", edito da Solferino, alla presenza di Gianluca Peciola, attivista per i diritti umani ed educatore romano, presso la sede della Fiom-Cgil di Torino in via Sagra di San Michele 31 a Torino. Introduce Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Torino. Dialogano con l'autore Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil Marco Grimaldi, deputato di Avs Modera Paolo Griseri, giornalista della Stampa.

"La linea del silenzio" è la storia di una famiglia, quella del protagonista, sconvolta dagli avvenimenti che hanno dominato la storia del nostro Paese negli anni '70. Un romanzo di formazione, il racconto di un'educazione sentimentale maturata su un terreno di non detti, verità inaccessibili, in un clima in cui gli affetti più stretti sembrano uniti dalla difesa di un segreto. Il libro è la narrazione di quella stagione politica che ha segnato l'Italia, vista cioè dagli occhi di una famiglia che ha conosciuto la lotta armata e il terrorismo fin dentro le relazioni familiari più strette.

"Negli anni più bui della Repubblica sono stati gli operai con il controllo delle fabbriche a garantire la democrazia nel nostro Paese. Ed è quello che continuiamo a fare ogni giorno in difesa del lavoro e dei settori strategici della nostra industria. E' per tali ragioni che il 18 ottobre abbiamo indetto uno sciopero unitario del settore automotive con manifestazione nazionale a Roma, perché garantire il lavoro significa garantire la democrazia. Conoscere la nostra Storia è importante e con la presentazione di questo libro lo faremo insieme alle delegate e ai delegati della Fiom-Cgil di Torino" spiegano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della Fiom e Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino.



