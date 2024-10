Coworking, cultura e formazione, apre la Casa della Psicologia

Da oggi l'Ordine degli psicologici del Piemonte ha una nuova sede, la 'Casa della Psicologia' inaugurata in via Mercantini 5, con accesso al pubblico dall'attigua via Giannone 8/A.

Oltre a ospitare gli uffici dell'ente, offre ai 9mila iscritti del Piemonte spazi destinati sia ad attività di co-working e studio, per le quali sarà a disposizione anche una biblioteca tematica, sia a eventi culturali, incontri divulgativi e sessioni di formazione.

"La Casa della Psicologia" rappresenta un importante passo avanti per l'Ordine degli Psicologi del Piemonte - sottolinea il presidente, Giancarlo Marenco - non è soltanto uno spazio fisico, ma un punto di riferimento per le colleghe e i colleghi nel quale favorire l'incontro e il confronto, promuovere il dialogo, pensare insieme a come continuare a favorire la crescita della professione psicologica. Crediamo fermamente che, investendo in spazi adeguati, si possa contribuire a promuovere il benessere della comunità professionale".



