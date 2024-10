Baby spacciatore denunciato dai carabinieri a Biella

Un baby spacciatore è stato fermato a Biella dai carabinieri. Durante un servizio mirato nel basso Biellese, i militari hanno controllato numerosi giovani, sorprendendone uno che aveva dodici dosi di hashish nascoste nei vestiti, confezionate in bustine di plastica, pronte per lo spaccio. Si tratta di un minorenne, su cui da qualche tempo i militari avevano raccolto confidenze sulle sue attività illecite, costategli la denuncia a piede libero per "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio" alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino.



