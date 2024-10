Ad Alba inaugura la 94esima edizione della Fiera del Tartufo

Si è aperta con la cerimonia di inaugurazione al Teatro Sociale, il corteo storico e il tradizionale taglio del nastro al Cortile della Maddalena la 94esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba (Cuneo).

Ospite d'onore di quest'anno il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che parlato sul palco dei dossier più caldi a livello internazionale, confermando che l'Italia non ritirerà le truppe dal Libano come chiesto da Israele: "Non è una scelta italiana, ma delle Nazioni Unite, perché sono truppe in missione Unifil. Uno Stato, in questo caso Israele, non può prendere queste decisioni".

In merito all'aggressione subita dai soldati italiani, il ministro ha ribadito: "Inaccettabile quello che è stato fatto: i soldati italiani non si toccano, soprattutto in missione di pace. Il governo israeliano ha annunciato un'inchiesta, aspetteremo i risultati".

Tajani ha lasciato Alba prima del taglio del nastro, affidato al ministro della pubblico amministrazione Paolo Zangrillo.

Insieme a lui le autorità a cominciare dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha dichiarato: "La fiera del tartufo di Alba è l'evento enogastronomico più conosciuto al mondo".

Da Liliana Allena, presidente della Fiera, un plauso allo spostamento dell'inizio della stagione della cerca al 1 ottobre e un annuncio: "Quest'anno nel mercato non si potranno vendere tartufi sotto i 10 grammi. Alla scorsa edizione abbiamo riscontrato criticità e vogliamo tutelare l'immagine del nostro prodotto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA