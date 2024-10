Camion e mezzi d'opera di un'azienda impegnata nei lavori per il Tav in Valle di Susa sono stati danneggiati la scorsa notte ad Avigliana (Torino). La ditta è la Cavit, che fa parte di un consorzio di imprese aggiudicatarie di un appalto. Su due container sono state tracciate le scritte "Non c'è pace per chi è complice", "No Tav" e "Mafia".

A svolgere gli accertamenti sull'episodio è la polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA