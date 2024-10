Incanto Egizio, 13 appuntamenti musicali per il bicentenario

Un viaggio attraverso i secoli e le culture, per riscoprire il fascino millenario dell'Egitto e la sua influenza sulla musica classica e contemporanea. Incanto Egizio è la rassegna concertistica con cui le più importanti istituzioni musicali di Torino omaggeranno il bicentenario della fondazione del Museo Egizio, portando su numerosi palcoscenici della città alcune tra le migliori orchestre, ensemble cameristici, cori e solisti e un mosaico di musiche che spazia dai grandi compositori della musica antica e classica alla tradizione popolare del Novecento, dall'opera al jazz, fino alle composizioni commissionate per l'occasione.

Incanto Egizio è un progetto di Sistema Musica, associazione fondata dalla Città di Torino che riunisce i principali enti territoriali della musica classica a Torino, in collaborazione con il Museo Egizio e con il sostegno di Iren. La programmazione avrà inizio sabato 12 ottobre con il concerto di Lingotto Musica (All'ombra delle piramidi, ore 20.30).

"Le direzioni artistiche degli enti di Sistema Musica si sono superate nel proporre suggestioni in grado di mettere al centro il Museo e la grande musica, insieme alla danza, alla recitazione e all'arte tutta. I 13 appuntamenti che proponiamo al pubblico celebrano l'Egizio con grande originalità e con una sorprendente varietà di stili e discipline" commenta Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città di Torino e presidente dell'associazione Sistema Musica. "In occasione delle celebrazioni per il Bicentenario ci apprestiamo a vivere una nuova stagione, in cui festeggiare i 200 anni non significa soltanto offrire un esercizio di memoria, ma anche programmare il futuro con un occhio attento al contesto da cui provengono gli oggetti che custodiamo, studiamo e raccontiamo al pubblico, con l'intenzione di incrociare la ricerca archeologica e la storia dell'antico Egitto con le arti e le diverse realtà culturali della città. Il Festival Incanto Egizio si muove proprio in questa direzione" sottolinea la presidente del Museo Egizio Evelina Christillin.



