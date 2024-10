Con i veicoli della malavita, un campo base dei pompieri

Può essere allestito in quattro ore e ospitare fino a 120 persone coinvolte in operazioni di soccorso. È il campo base dei vigili del fuoco di Cuneo: "La struttura più dotata in Piemonte" secondo il prefetto Mariano Savastano, che oggi lo ha visitato in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile.

Quasi tutti i mezzi logistici provengono da confische, effettuate dalle forze dell'ordine: le celle frigorifere un tempo utilizzate dalla malavita sono diventate dormitori con cucina e strutture di vario tipo, al servizio della collettività.

"La prevenzione non è un concetto vuoto" ha ribadito il prefetto nel corso dell'evento odierno, una giornata di formazione rivolta a sindaci, forze dell'ordine e attori dell'emergenza: "Dobbiamo smettere di parlare di prevenzione solo dinnanzi alle emergenze o a disastro avvenuto: la prevenzione si fa quando c'è il sole, in tempo di pace. E servono investimenti di risorse e di tempo".



