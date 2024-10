Teun Koopmeiners si sottoporrà a controlli per valutare il problema a una costola. Il centrocampista della Juventus, infatti, si è presentato al J Medical e attende di conoscere gli esiti degli esami. L'olandese era uscito all'intervallo della sfida contro il Cagliari e non ha potuto rispondere alla convocazione della sua Nazionale per infortunio, nelle prossime ore si saprà meglio quale sarà l'entità dello stop.



