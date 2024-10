Agliano Terme ospita la 6/a edizione del 'Barbera fish festival

Agliano Terme, nell'Astigiano, ospita il 'Barbera fish festival', il festival enogastronomico biennale che celebra l''incontro' tra la Barbera d'Asti e il merluzzo norvegese. La 6/a edizione si tiene da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, nel decennale dall'esordio della manifestazione. Tra i protagonisti lo chef Ivano Ricchebono (ristorante The Cook di Genova, 1 Stella Michelin) e gli chef dei Norwegian Culinary Teams: saranno loro i giudici della 'Baccalà e Stoccafisso Challenge', competizione culinaria ospitata venerdì 11 ottobre nella sede di Agliano dell'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane.

Il team norvegese parteciperà anche all'ideazione di alcuni piatti che saranno serviti in piazza durante la manifestazione. In gara gli allievi di cinque istituti alberghieri, tre in arrivo dal Piemonte, uno dalla Liguria, e per la prima volta, uno dalla Norvegia. La competizione sarà l'anteprima del festival che aprirà ufficialmente le porte al pubblico venerdì sera con una cena-masterclass in BAart, l'ex confraternita di San Michele, in piazza San Giacomo, nel centro storico di Agliano. Gli chef dei Norwegian Culinary Teams prepareranno ciascuno un piatto che verrà abbinato a diverse tipologie di Barbera. Sabato sera a cena e domenica a pranzo il festival si trasferirà nelle vie del centro storico del paese, dove il menu prevede un'ampia scelta fra piatti cucinati con merluzzo, stoccafisso e baccalà, in collaborazione con le attività del borgo e con l'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane e la scuola di Troms›.

Il Barbera Fish Festival è organizzato da Barbera Agliano, con il patrocinio del Comune di Agliano Terme e in collaborazione con l'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, il Norwegian Seafood Council, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



