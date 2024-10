Ad Andezeno la storica sagra di cardo, bagna cauda e cipolla

Andezeno, sulla collina torinese, celebra domenica 13 ottobre la 49° edizione della Sagra del Cardo, della Bagna Cauda e la 29/a della Cipolla Piattellina, prodotti locali e autoctoni del territorio. Durante tutta la giornata ci sarà la mostra mercato dei tre prodotti e di altri, tra cui zucche ornamentali e commestibili, degustazione ed asporto della bagna cauda. Lo stand gastronomico sarà aperto anche l'11 e 12 ottobre, dalle 19.30. E' gradita la prenotazione - precisano gli organizzatori - al numero di telefonico 3288847906 Domenica 13 ottobre sarà aperto il banco di beneficenza, sono in programma la sfilata dei personaggi storici e folkloristici, musica, intrattenimento acrobatico, passeggiate a cavallo e altre attività..

Inoltre in occasione della sagra sarà possibile visitare e fare acquisti alla 'Casa delle Zucche' in corso Vittorio Emanuele 69, che per il 32/o anno nella stagione autunnale viene completamente addobbata da centinaia di tipologie di zucche.





