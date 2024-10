Torino 2025: la torcia a Roma, con le massime cariche sportive

La torcia dei Giochi universitari di Torino 2025 ha fatto tappa a Roma, dove in mattinata si è tenuto l'incontro tra il mondo universitario sportivo, rappresentato da Federcusi, e il Coni, alla presenza delle massime cariche sportive italiane. È stata portata da Marco Belotti (ex azzurro alle Universiadi e alla Olimpiadi nella disciplina del nuoto libero), Alberto Arpino (fuoriclasse della sciabola e studente dell'Università di Bologna) e Valentina Marchei (campionessa di pattinaggio artistico e atleta olimpica) al presidente di Federcusi, Antonio Dima, che l'ha quindi consegnata a Silvia Salis, vicepresidente del Coni, alla presenza del presidente del comitato organizzatore dei Giochi Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti.

Partita il 20 settembre da Torino, la fiaccola segue un protocollo concepito all'insegna della sostenibilità, che si sviluppa in tre fasi, internazionale, nazionale e Piemontese, e prevede lo svolgimento delle tappe nei campus universitari e luoghi di interesse culturale e turistico.

La staffetta della fase internazionale ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e si è recata a Rabat in Marocco, dove Torino e Rhine Ruhr hanno celebrato il passaggio della fiaccola in occasione dell'Executive Committee Fisu il 26 e 27 settembre.

Dopo la tappa romana, il tour toccherà New York il 14 ottobre, partecipando insieme al governo italiano e alla Regione Piemonte alla parata del Columbus Day. Proseguiranno quindi le tappe istituzionali del Fiaccola con la data di Losanna il 22 ottobre all'Università e al quartier generale della Fisu.

Il tour tornerà in Italia con le tappe di Trento del 29 ottobre, di Milano il 4 novembre e dell'8 e 9 novembre a Caivano e Salerno (organizzatore degli European University Games 2026), per raggoingere poi, sempre nel mese di novembre, le principali sedi degli atenei piemontesi e, a dicembre, arrivare nei comuni ospitanti i Giochi. La Fiaccola farà infine il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della cerimonia di inaugurazione che darà l'inizio dei 32/i Fisu World University Games Winter.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA