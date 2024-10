Taxi, a Torino la corsa si paga sullo smartphone grazie a SumUp

Parte da Torino la partnership tra SumUp e WeTechnology, società tecnologica attiva nel mondo della mobilità, che ha portato alla nascita dell'applicazione gratuita per smartphone Wetaxi che consente di chiamare il taxi in modo rapido per accelerare l'adozione dei pagamenti digitali tra i tassisti. Grazie al Pos virtuale SumUp aggregato nell'app Taxi Torino Connect, i tassisti torinesi potranno accettare pagamenti con carta direttamente dai loro smartphone che si trasformano in Pos. All'accordo con la cooperativa Taxi Torino hanno aderito 150 tassisti nel capoluogo piemontese con mezzi brandizzati in occasione della partnership.

La collaborazione tra SumUp e WeTechnology è la risposta alla crescente richiesta da parte di cittadini e turisti di avere a disposizione diverse opzioni di pagamento nei taxi. i.

Nel 2023 le transazioni senza contanti in questo comparto sono aumentate del +31,4% e hanno fatto registrare uno scontrino medio cashless di 41,3 euro1. La crescita è accelerata ulteriormente durante la stagione estiva 2024: con il 48,7% di transazioni provenienti da carte internazionali, infatti, i tassisti sono i merchant che hanno ricevuto più pagamenti cashless da parte dei turisti stranieri.



