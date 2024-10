La torinese Aiko chiude aumento di capitale da 3,5 milioni

Deep Blue Ventures e Primo Ventures investono 5 milioni in Aiko, scaleup torinese che sviluppa software avanzati basati su intelligenza artificiale e automazione per applicazioni spaziali. L'operazione - che porta la raccolta totale di Aiko a 6,5 milioni di euro - fa parte di un aumento di capitale complessivo di 5 milioni, ancora in corso e aperto a nuovi investitori, con l'obiettivo di accelerare la crescita della scaleup e favorirne l'espansione internazionale.

Gli investimenti di Deep Blue Ventures e Primo Ventures (già investitore nel round del 2020, in cui Aiko ha raccolto 1,5 milioni di euro) sosterranno la crescita della scaleup su più fronti: da un lato proseguendo l'internazionalizzazione della società in Francia e avviando l'espansione negli Usa, dall'altro accelerando la scalabilità commerciale delle soluzioni software già sul mercato. Si tratta di una strategia che punta a consolidare la presenza di Aiko sul mercato dell'enterprise software nell'arco dei prossimi due anni. Per Deep Blue Ventures, lead investor dell'operazione, Aiko rappresenta il quinto investimento dal suo debutto nel maggio 2023. Il fondo, nato per sostenere le startup, spin-off e più in generale le iniziative di innovazione nell'ambito aerospaziale, nei settori della sanità e della sostenibilità, prevede dichiudere altre cinque operazioni entro il primo semestre 2025.



