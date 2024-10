La compagnia coreana Gooseung al Mercato Centrale con il Mao

Il 18 ottobre al Mercato Centrale Torino arriva la compagnia di artisti coreani Gooseung per una performance organizzata in occasione del 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia. La collaborazioni avviata nel 2022 dal Mercato Centrale Torino con il Mao Museo d'Arte Orientale ha già portato alla realizzazione di eventi congiunti musicali e performativi culminati con la co-produzione di un disco in edizione limitata di Shigeru e con un'esclusiva premiere degli artisti Raja Kirik dall'Indonesia.

Sulla stessa linea si colloca la nuova performance organizzata per venerdì 18 ottobre negli spazi del Mercato Centrale Torino, che vedrà esibirsi per la prima volta in Italia il gruppo coreano Gooseung, uno dei giovani gruppi di performer di Samulnori, un moderno rituale dagli echi sciamanici: percussioni, arte acrobatica e danza, per una performance spettacolare e coinvolgente.

La performance invaderà gli spazi interni ed esterni dell'edificio. Una marcia animata dalla musica, in grado di coinvolgere il pubblico e di portare un po' delle atmosfere coreane attraverso le viepiù suggestive del Quadrilatero di Torino.



