Juve: Scanavino, il nuovo progetto è partito molto bene

"Siamo all'inizio di un progetto sportivo nuovo che è partito molto bene: i successi in Champions e il ruolino di marcia in campionato lo confermano. Sono molto soddisfatti, dispiace solo per il pareggio con il Cagliari nell'ultima giornata, poteva finire meglio": così l'ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ai microfoni di Sky Sport, a margine dell'assemblea generale dell'Eca, l'associazione dei club calcistici europei, ad Atene.

La Juventus era rappresentata anche dal suo dirigente Giorgio Chiellini: "Credo che possa essere d'esempio a tanti calciatori che sono ancora in attività per quando pensano al loro futuro - ha detto Scanavino - lui ha saputo coniugare l'esperienza di un grande calciatore con una lunga carriera a tanti interessi, ha studiato, si è laureato, per noi è una risorsa importante".

L'ad bianconero ha risposto anche sul conto di Pogba, dopo la recente riduzione della squalifica decisa dal Cas, da quattro anni a 18 mesi. "Stiamo parlando con il suo entourage - ha spiegato il dirigente -. Pogba potrà ancora giocare, d'altra parte però negli ultimi due anni, prima per l'infortunio poi per la squalifica, ha potuto farlo molto poco: sono tutti elementi che si devono tenere in considerazione. Ripeto, stiamo parlando con il suo staff, vedremo al più presto".



