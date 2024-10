In casa e nel negozio ha 300 grammi di droga, arrestato

Un uomo di 45 anni di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) è stato arrestato dalla polizia al termine di un'operazione antidroga nel corso della quale gli agenti hanno trovato nel suo negozio e nella sua abitazione 300 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato denunciato anche per falsità materiale in atto pubblico: a casa, gli agenti hanno rinvenuto un diploma di scuola superiore palesemente contraffatto. Al 45enne, giudicato per direttissima, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Denunciato a piede libero, sempre a Domodossola, un 22enne trovato in possesso di 100 grammi di hashish, due coltelli a serramanico e munizioni di vario calibro detenute illegalmente.





