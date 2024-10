Hotel nell'ex Porta Susa, Sovrintendenza approva il progetto

Vastint Italia, società specializzata in progetti immobiliari, ha ottenuto l'approvazione, da parte della Sovrintendenza ai Beni culturali per il proseguimento del progetto di restauro e riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria di Porta Susa a Torino, dove verrà realizzato un nuovo hotel 'eco-friendly'.

L'ex stazione, inaugurata nel 1856, è in disuso da anni e nel giugno 2023 è stata interessata dal crollo parziale del tetto, diventerà parte integrante dell'albergo progettato con tecniche avanzate, materiali sostenibili e moduli prefabbricati in legno, A completamento sarà sarà realizzata una piazza pubblica attrezzata con spazi verdi e panchine, aperti sia ai residenti sia ai viaggiatori. La piazza, infatti, fungerà da collegamento tra la vecchia stazione di Porta Susa.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra Vastint, il Comune di Torino e gli organi istituzionale preposti.

L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio del 2025, la durata stimata è di due anni, con un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro.



