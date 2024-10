Vino: 'Braida' entra tra i Marchi storici di interesse nazionale

'Braida', la cantina fondata a Rocchetta Tanaro (Asti) da Giuseppe Bologna nel 1961, ha ottenuto il Marchio Storico di Interesse Nazionale conferito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un riconoscimento riservato alle aziende italiane che, per oltre mezzo secolo, "hanno mantenuto una qualità produttiva d'eccellenza e un forte legame con il territorio, attestando la loro storicità e autenticità".

Oggi in azienda si è affacciata anche la quarta generazione della famiglia e 'Braida' sta celebrando la 63/a vendemmia nei suoi oltre 70 ettari di vigneto tra il Monferrato, dove nasce la Barbera che è il cuore della produzione aziendale, e le Langhe, dove vengono prodotti vini bianchi da Chardonnay. Riesling e Nascetta.

Nella tradizione Braida, si valorizzano i vitigni autoctoni piemontesi come Grignolino, Moscato e Brachetto, vini che venivano serviti nella storica trattoria di famiglia nella seconda metà del Novecento. Un attitudine all'accoglienza che è un tratto distintivo della famiglia Bologna, nelle cantine storiche di via Roma, nella barricaia, da sempre luogo di visite e degustazioni, e nel Wine Resort tra i vigneti, dove ognuna delle sette stanze porta il nome di uno dei vini dell'azienda.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA