Tutti pazzi per Scorsese a Torino, red carpet e poi Masterclass

Tutti pazzi per Martin Scorsese a Torino. Nuovo bagno di folla sotto la Mole Antonelliana dove è stato allestito il red carpet. Il regista è arrivato intorno alle 18 per tenere una Masterclass al Cinema Massimo, vicino alla Museo del Cinema. Un incontro lungo in cui ha ripercorso la sua lunga attività cinematografica rispondendo alle domande di .

Tantissima gente - molti giovani - ha atteso il suo arrivo per chiedere un autografo e un selfie al grande regista.

Subito dopo, nella stessa sala, la proiezione di Toro scatenato introdotto dallo stesso Scorsese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA