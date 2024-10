Torino si mette in vetrina al Ttg di Rimini

La 61a edizione di Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma dal 9 all'11 ottobre a Rimini, per Torino diventa una vetrina dove presentare agli operatori turistici nazionali e internazionali i principali progetti di valorizzazione culturale.

"La Città presenterà a Rimini il progetto 'Residenze Sabaude, un territorio da re', un'iniziativa in cui ci impegniamo come comune capofila per potenziare l'offerta turistica del nostro territorio - ha commentato l'assessore al Turismo Domenico Carretta -. L'obiettivo è ambizioso: creare un'immagine coordinata delle Residenze Sabaude, promuovendo non solo il circuito che valorizzi quelle più note, ma che sia anche da stimolo per la scoperta di quelle meno conosciute".

Per Carretta "la fiera sarà anche l'occasione per celebrare un compleanno speciale: i duecento anni del Museo Egizio. In questi due secoli, il museo ha accolto milioni di visitatori, appassionati e studiosi, rendendo Torino una destinazione imprescindibile per gli amanti della cultura e della storia".

"Un traguardo che la città celebrerà con eventi speciali, mostre temporanee, conferenze e attività per le scuole. I numeri del turismo, nazionale e internazionale, a Torino sono in crescita - conclude l'assessore Carretta - a conferma della nostra scelta di puntare anche sui grandi eventi internazionali, che rappresentano un'opportunità straordinaria per far conoscere tutto ciò che Torino ha da offrire in termini di bellezza, buon cibo, cultura".



